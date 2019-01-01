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У нас свой цех анодирования
Вы можете заказать анодирование алюминия у нас, или доверить нам полный цикл производства алюминиевых деталей. Мы знаем особенности работы с большинством производителей алюминия и подскажем к кому обратиться с вашими потребностями. Это бесплатно.
Анодирование — это защитно–декоративный слой на поверхности алюминия. Его выбирают когда важен внешний вид, срок службы, устойчивость к коррозии и износу. Дополнительно гарантируется равномерность и высокая микротвёрдость покрытия.
Из международного стандарта «QUALANOD»
Архитектурное применение Внешний вид и срок службы играют здесь решающее значение. Например, здание библиотеки Нью–Бодлеан в Оксфорде построено в 1930–ых, и анодированный алюминий всё ещё находится в отличном состоянии.
Научные 20 летние испытания на открытом воздухе показали потерю толщины от 0,2 до 0,4 микрон в городе, практически ничего не потеряли в деревне, и самое большое значение 1,2 мкм в год для сильно загрязнённого участка в центре сталеплавильного цеха.
Декоративное применение Анодированный алюминий используют для отражателей света и всего блестящего (алюминий на втором месте по отражающим способностям после серебра). К анодированию приходят, когда важен эстетический внешний вид и равномерность покрытия.
Техническое применение Анодный слой второй по прочности известный человеку после алмаза. Покрытия из оксида алюминия твёрдые и износостойкие, могут поцарапать стекло, при некоторых режимах анодирования. Анодируют: клапаны, скользящие детали, шарнирные механизмы, кулачки, шестерни, поворотные шарниры, поршни, шкивы, блоки клапанов, тяг и пищевых лотков. Возможна пропитка смазочными веществами.
Промышленное применение Используют защитные свойства оксидного слоя. Важно, что анодирование устойчиво к износу, ссадинами и эрозии, имеет электрическую изоляцию и теплоизоляцию. Покрытие устойчиво к коррозии в агрессивных средах. Например профили для окон морских судов выполняют только из анодированного алюминия.