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Анодируем алюминий и его сплавы

Первую деталь анодируем бесплатно. Акция действует до 31 декабря 2019 года.
55 цветов анодирования
6 цветов электролитического окрашивания
49 цветов органического окрашивания
Толщина от 5 до 90 мк
Твёрдое анодирование (40 – 90 мк) применяется в аваиа, космической и оборонной промышленности
73 рецепта анодирования
Предсказуемый результат для большинства сплавов и состояний поставки алюминия
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ НА АНОДИРОВАНИЕ
Анодируем профиль и детали
Проверяем каждую деталь и устраняем мелкие дефекты на поверхности

55 цветов для анодного покрытия

Краситель находится внутри анодного покрытия и работает весь срок службы покрытия не истираясь и не откалываясь
49 ярких цветов по каталогу Clariant
Окрашивание анодного слоя органическим красителем.
Обеспечивает яркие цвета.
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6 элитарных цветов
Электрохимическое окрашивание позволяет солям олова и калия проникнуть глубоко в структуру анодного покрытия. Это позволяет цвету быть максимально стойким к истиранию.
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Делаем механическую обработку деталей и поверхности

Соблюдаем допуски, работаем на новых станках
Полировка поверхности
Механическая полировка придаёт блеск поверхности металла. Проявляет структуру металла.
Запросить расчёт стоимости
Дробеструйная обработка
Удаляет следы инструмента с поверхности детали. Делает металл матовым и повышает прочность поверхности.
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Шлифование поверхности
Делаем декоративные царапины на металле.
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Фрезеровка на станке с ЧПУ
Фрезеруем и сверлим детали из алюминия.
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Как сделать заказ
Пришлите чертёж
Пришлите чертеж в формате DWG или FRW. Можно прислать эскиз или фотографию детали. Но лучше полноценный чертёж. Присылайте чертежи на почту mail@anodzavod.ru или отправьте через сайт.
Уточним параметры детали
Из чертежа узнаем габариты, массу и площадь.
Озвучим цену на услуги
Посчитаем стоимость услуг и подготовим коммерческое предложение. Цена измеряется в рублях за м2, и зависит от габаритов и массы детали.
Пришлите нам свои чертежи
Чтобы рассчитать цены на услуги
Прикрепите файлы
Форматы DWG, FRW, DXF и другие чертёжные форматы значительно ускорят расчёт
У нас свой цех анодирования
Вы можете заказать анодирование алюминия у нас, или доверить нам полный цикл производства алюминиевых деталей. Мы знаем особенности работы с большинством производителей алюминия и подскажем к кому обратиться с вашими потребностями.
Это бесплатно.
Татпроф, Международная алюминиевая компания, Реалит,
Лайт Констракшн — анодируют алюминий у нас.
Приём сырого профиля с пресса
Отбраковка и дробеструйная обработка профиля
Навешивание профиля на линию анодирования
Автоматизированная линия анодирования
Травление в ванне Е0 и Е6
Анодирование в серной кислоте. Ток 10 000 А
Снятие профиля с линии и проверка поверхности
Упаковка профиля по ГОСТ 17527
Где применяют анодирование?
Анодирование — это защитно–декоративный слой на поверхности алюминия.
Его выбирают когда важен внешний вид, срок службы, устойчивость к коррозии и износу.
Дополнительно гарантируется равномерность и высокая микротвёрдость покрытия.
Из международного стандарта «QUALANOD»

Архитектурное применение
Внешний вид и срок службы играют здесь решающее значение.
Например, здание библиотеки Нью–Бодлеан в Оксфорде построено в 1930–ых, и анодированный алюминий всё ещё находится в отличном состоянии.

Научные 20 летние испытания на открытом воздухе показали потерю толщины от 0,2 до 0,4 микрон в городе, практически ничего не потеряли в деревне, и самое большое значение 1,2 мкм в год для сильно загрязнённого участка в центре сталеплавильного цеха.

Декоративное применение
Анодированный алюминий используют для отражателей света и всего блестящего (алюминий на втором месте по отражающим способностям после серебра). К анодированию приходят, когда важен эстетический внешний вид и равномерность покрытия.

Техническое применение
Анодный слой второй по прочности известный человеку после алмаза.
Покрытия из оксида алюминия твёрдые и износостойкие, могут поцарапать стекло, при некоторых режимах анодирования.
Анодируют: клапаны, скользящие детали, шарнирные механизмы, кулачки, шестерни, поворотные шарниры, поршни, шкивы, блоки клапанов, тяг и пищевых лотков. Возможна пропитка смазочными веществами.

Промышленное применение
Используют защитные свойства оксидного слоя.
Важно, что анодирование устойчиво к износу, ссадинами и эрозии, имеет электрическую изоляцию и теплоизоляцию. Покрытие устойчиво к коррозии в агрессивных средах. Например профили для окон морских судов выполняют только из анодированного алюминия.
Запросите образцы
Для оценки технического качества, используйте метод капельного экспресс-теста
Образцы анодирования, крацевания, полировки и дробеструйной обработки
Образцы анодирования, крацевания, полировки и дробеструйной обработки
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ООО «25 микрон»
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ООО «25 микрон»
Юр. адрес: 111033, г. Москва, проезд Таможенный, дом 6,
строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13.
Телефон: +7 495 108-73-97
E-mail: mail@anodzavod.ru
ИНН 1832144084
КПП 183201001
ОГРН 1171832010316