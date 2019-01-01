Из международного стандарта «QUALANOD»



Архитектурное применение

Внешний вид и срок службы играют здесь решающее значение.

Например, здание библиотеки Нью–Бодлеан в Оксфорде построено в 1930–ых, и анодированный алюминий всё ещё находится в отличном состоянии.



Научные 20 летние испытания на открытом воздухе показали потерю толщины от 0,2 до 0,4 микрон в городе, практически ничего не потеряли в деревне, и самое большое значение 1,2 мкм в год для сильно загрязнённого участка в центре сталеплавильного цеха.



Декоративное применение

Анодированный алюминий используют для отражателей света и всего блестящего (алюминий на втором месте по отражающим способностям после серебра). К анодированию приходят, когда важен эстетический внешний вид и равномерность покрытия.



Техническое применение

Анодный слой второй по прочности известный человеку после алмаза.

Покрытия из оксида алюминия твёрдые и износостойкие, могут поцарапать стекло, при некоторых режимах анодирования.

Анодируют: клапаны, скользящие детали, шарнирные механизмы, кулачки, шестерни, поворотные шарниры, поршни, шкивы, блоки клапанов, тяг и пищевых лотков. Возможна пропитка смазочными веществами.



Промышленное применение

Используют защитные свойства оксидного слоя.

Важно, что анодирование устойчиво к износу, ссадинами и эрозии, имеет электрическую изоляцию и теплоизоляцию. Покрытие устойчиво к коррозии в агрессивных средах. Например профили для окон морских судов выполняют только из анодированного алюминия.

